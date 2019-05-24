Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о клубной традиции устраивать тоннель для футболистов.

«В «зенитовском» тоннеле иногда бью сильно, а иногда нет — смотря, кто пробегает», — заявил Дзюба. Форвард добавил, что потом пробегает по тоннелю сам, так что ему всё возвращается. Футболист пошутил, что по этой причине не любит свой день рождения.

Напомним, после досрочной победы «Зенита» в чемпионате России игроки команды устроили Дзюбе персональный чемпионский тоннель. Все дело в том, что Артем пропустил чемпионский матч против «Ахмата» из-за травмы. Дзюба даже не летал с командой в Грозный, а значит не участвовал в празднованиях, которые начались в самолете и продолжили по прилету в Петербург.