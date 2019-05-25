Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга на выезде сыграет с московским ЦСКА в рамках полуфинала Единой Лиги ВТБ. Игра будет проходить сегодня, 25 мая, и начнётся в 18:00 по московскому времени.

Полуфинальная серия длится до трёх побед, данный матч будет вторым по счёту. В первой встрече московские армейцы оказались сильнее и выиграли со счётом 98:82. Наибольшую результативность в матче продемонстрировал центровой ЦСКА Отелло Хантер, который набрал 22 очка. У петербуржцев 14 баллов набрал Джален Рейнольдс.

Третья игра пройдёт в Санкт-Петербурге, но если победитель не будет выявлен, то на «Сибур-Арене» будет проведён ещё один матч. В четвертьфинале подопечные Джоана Плазы обыграли «Локомотив-Кубань», выиграв решающий матч на домашнем паркете.