Футболисты московского «Динамо» провели первую тренировку на реконструированном стадионе в Петровском парке.

Фотографию с арены опубликовала пресс-служба клуба в официальном «Твиттере».

Реконструкцию «ВТБ Арены» завершили в ноябре 2018 года. Первый матч был запланирован на март, однако игры «Динамо» были перенесены на «Арену Химки», так как состояние поля на реконструированном стадионе было признано неудовлетворительным.

Первый матч на «ВТБ Арене» сотоится 26 мая: «Динамо» примет тульский «Арсенал» в рамках заключительного тура чемпионата России.

Ранее сообщалось, что банк ВТБ оформил сделку по приобретению московского футбольного клуба «Динамо». Контрольный пакет акций обошелся организации в 1 рубль.