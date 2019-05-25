В Монте-Карло продолжается очередной этап серии Гран-при Формулы-1. Сегодня, 25 мая, состоится третья свободная практика и квалификация.

Третья тренировка стартует в 13:00 по московскому времени, начало квалификации запланировано на 16:00.

Напомним, в четверг уже состоялись две свободные практики. В первой лучшее время показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Со вторым результатом финишировал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», третьим стал напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас.

Во второй практике лучшим также стал Хэмилтон, вторым финишировал Боттас, третьим — Себастьян Феттель. Квят стал 14-м.

Ранее сообщалось, что во время квалификации в Монте-Карло может пойти дождь, что осложнит задачу пилотов.