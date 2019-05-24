Итальянский фигурист Даниэль Грассль, который является самым молодым исполнителем четверного лутца, рассказал, что общался с Этери Тутберидзе по поводу возможного сотрудничества.

Фигурист сообщил, что переговорил с Тутберидзе после чемпионата Европы. «Она сказала, что будет рада, если когда-нибудь мы с тренером к ней поедем», — заявил Грассль, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». Фигурист добавил, что возможно поедет к Тутберидзе в августе, но это пока не решено окончательно.

По словам фигуриста, он хотел бы поработать в группе Тутберидзе, чтобы выучить четверной тулуп.

Напомним, на данный момент под руководством Тутберидзе занимается олимпийская чемпионка Алина Загитова, серебряный призер чемпионата мира Элизабет Турсынбаева, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка России Анна Щербакова, победительница юниорского финала Гран-при Алёна Косторная и чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов.