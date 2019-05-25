Сборная России проведет мат с Финляндией в рамках полуфинала чемпионата мира по хоккею. Игра состоится сегодня, 25 мая, и начнётся в 16:00 по московскому времени.

На стадии четвертьфинала команда Ильи Воробьёва встречалась со сборной США и одержала победу со счётом 4:3. Финляндия выбила из борьбы Швецию, победив со счётом 5:4. Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл заявил, что его команда провела лучший матч на турнире, но не смогла победить, потому что Россия очень сильна.

Аналитики уверены, что в сегодняшнем матче сборной России удастся одержать победу и выйти в финал.

Во втором полуфинале Канада встречается с Чехией. По мнению букмекеров, самым вероятным финалом станет матч между Россией и Канадой, в котором победит команда Воробьёва.