Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба рассказал, почему не любит свой день рождения.

«Свой день рождения не очень люблю, испытываю дискомфорт, слишком много внимания», — заявил форвард. Дзюба добавил, что ему больше нравится быть гостем на праздниках и веселиться.

Ранее Дзюба рассказал о клубной традиции устраивать тоннель для футболистов. Футболист сообщил, что некоторых игроков, проходящих через тоннель, он бьёт сильнее остальных, за что потом получает в ответ. После досрочной победы «Зенита» в чемпионате России игроки команды устроили Дзюбе персональный чемпионский тоннель. Все дело в том, что Артем пропустил чемпионский матч против «Ахмата» из-за травмы.

В воскресенье «Зенит» на своем поле сыграет с «Енисеем» в заключительном матче чемпионата России.