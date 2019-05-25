В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею, в рамках которого состоятся полуфинальные встречи. Сегодня, 25 мая, сборная Канады будет играть с Чехией, матч начнётся в 20:15 по московскому времени.

Канада заняла первое место в группе А, поэтому в четвертьфинале встречалась со Швейцарией, ставшей четвёртой в группе Б. Канадцы одержали победу со счётом 3:2 в овертайме. В составе канадцев дубль оформил Стоун, еще одну шайбу забросил Северсон. У швейцарцев в большинстве отличились Андригетто и Хишьер.

Чехия в полуфинале выбила из борьбы Германию, победив со счётом 5:1. В составе чехов дубль оформил Коварж, еще по шайбе забросили Ворачек, Кубалик и Палат. У немцев единственный гол забил Мойер.

Финал чемпионата мира состоится 26 мая.