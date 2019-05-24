Английский футбольный клуб «Ньюкасл» заинтересовался защитником московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом.

Как сообщает Daily Star, трансферная стоимость защитника оценивается в 26,4 миллиона евро.

Ранее стало известно, что на приобретение Фернандеса рассчитывает петербургский «Зенит». Руководство петербургского клуба попытается приобрести футболиста за 30 миллионов евро. При этом отмечалось, что сам футболист не хочет покидать команду. Перейдет он в другой клуб только по просьбе президента клуба Евгения Гинера.

Кроме того, рассматривается вариант и с переходом Фернандеса в мадридский «Атлетико». Агент футболиста Жорже Машаду подтвердил, что испанский клуб проявлял интерес к спортсмену.