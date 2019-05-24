Американская журналистка Джули Робенхаймер, работающая в издании The New York Times, поделилась мнением по поводу игры сборной России по хоккею на чемпионате мира. В четвертьфинале российская команда выбила из борьбы сборную США.

«На мой взгляд, у россиян абсурдная модель игры в нападении — они вечно бегут», — заявила Робенхаймер и добавила, что называет это лёгкой атлетикой. Журналистка отметила, что сборная США пыталась помешать российским хоккеистам действовать в таком ключе. Игроки старались снизить скорость соперника и не позволить быстро перемещаться по площадке, чтобы уменьшить количество голевых моментов.

Напомним, матч между Россией и США завершился со счётом 4:3. В полуфинале подопечные Ильи Воробьёва встретятся с Финляндией, матч состоится в субботу, 25 мая.