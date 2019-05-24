Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба поделился мнением по поводу финала известного сериала «Игра престолов».

«Безобразие! Катастрофа! Ужас! Считаю, что это провал! — заявил Дзюба. — Считаю, что нужно переснимать». Футболист подчеркнул, что не является большим поклонником сериала, но смотрел его. По мнению игрока, из-за финала всего предыдущие сезоны пошли насмарку.

Напомним, финальная серия нашумевшего сериала «Игра престолов» вышла в ночь с 19 на 20 мая по московскому времени. Эпизод был показан в Москве на стадионе «РЖД-Арена».

В день премьеры администрация страницы «Зенита» во «Вконтакте» блокировала подписчиков за спойлеры. Один из пользователей получил вечную блокировку. «Враг не пройдет!», — прокомментировала пресс-служба команды такое решение.