Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, выступающие в парном катании, рассказали о постановке программ на новый сезон.

Спортсмены сообщили, что короткая программа будет новой, а произвольная может остаться с прошлого сезона. Энберт подчеркнул, что пара оставит прежний контент, так как он позволяет конкурировать с лидерами.

Фигурист добавил, что их произвольная программа сезона 2018/19 очень понравилась зрителям — именно поэтому спортсмены размышляют над тем, чтобы оставить её. «Подумаем, сделаем ребрендинг, рестайлинг, немного освежим, — сказал Энберт. — Программа действительно удачная».

Напомним, Забияко и Энберт стали бронзовыми призёрами чемпионата мира в Сайтаме. Спортсмены набрали 217,98 по сумме двух программ.