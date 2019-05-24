Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал работу Владимир Драчёва во главе Союза биатлонистов России (СБР).

Тихонов в очередной раз остался недоволен деятельностью Драчёва. «Бюджет пустой, вранье полное», — заявил специалист и добавил, что ни один из тренеров СБР не будет поставлен на ставки, так как они не соответствуют законодательству. «У Драчева все далеко от правды», – подчеркнул Тихонов в интервью Metaratings.ru.

Ранее Тихонов отреагировал на слова Драчёва о том, что блат в российском биатлоне ушел в прошлое. Специалист отправил главу СБР к психиатру. «Развалено все полностью в регионах. В Екатеринбурге тренер дал интервью, что винтовкам по тридцать лет, а патронов нет вообще, ни для юношеской команды, ни для мужской», — объяснил свою позицию эксперт.