Букмекеры принимают ставки на продление «Зенитом» контракта осужденного по делу о хулиганстве Александра Кокорина, который станет безработным уже 30 июня.

Ставки принимаются с коэффициентом 1.85 как в одну, так и в другую сторону. То есть, 50 на 50.

Минувший сезон у Александра Кокорина явно не задался. Сначала он порвал кресты, из-за чего не смог в том числе поучаствовать в чемпионате мира. В октябре, когда форвард уже пошел на поправку, произошла резонансная история с драками Кокорина и Мамаева, по итогам которой футболисты попали в СИЗО и 8 мая были приговорены к полутора годам и году и пяти месяцам колонии соответственно.

Таким образом, за сезон Кокорин участвовал всего в трех матчах, выходя на замену. Это не помешало ему стать обладателем золотой медали, которую он получит, выйдя из тюрьмы.

Пока будущее Кокорина не определено, уже несколько клубов РПЛ заявили, что хотели бы иметь такого нападающего в своем составе.