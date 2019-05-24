Российская фигуристка Евгения Медведева показала в инстаграм, как бегает, предупредив возможное недовольство подписчиков.
«Не обращайте внимания на мою неправильную технику бега, ок?» — написала Медведева.
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Ранее Медведева заявила, что решила заняться йогой. После переезда в Канаду фигуристка отказалась от мяса и стала более осознанно подходить к собственному питанию.
Постановщиком новой короткой программы Медведевой стал Илья Авербух. Фигуристка выбрала композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse. В произвольной спортсменка планирует выступать под саундтрек из фильма «Мемуары гейши».
На данный момент фигуристка принимает участие в ледовом шоу Stars on Ice, которое проходит в Японии.