Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением по поводу возрастного ценза в фигурном катании.

На данный момент к участию во взрослых соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие 15 лет. Однако на внутренних стартах — например, чемпионате России — фигуристам разрешается выступать с 14 лет.

По мнению Колобкова, такое правило является неверным. Министра спорта предложил уравнять возрастной ценз для всех соревнований — как международных, так и внутрироссийских.

Напомним, на чемпионате России сезона 2018/19 победу одержала Анна Щербакова, которой на тот момент не было 15 лет. Спортсменка не попала в состав сборной России на чемпионаты Европы и мира, так как не имеет права выступать на взрослых международных турнирах.