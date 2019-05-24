Футболист Александр Кокорин намерен через адвокатов попросить ФК «Зенит» прислать ему в СИЗО беговую дорожку, которая поможет в восстановлении травмированного колена.

«Александр попросит футбольный клуб в рамках спонсорства приобрести такую дорожку и передать ее в СИЗО. Александр на ней будет заниматься, а потом оставит ее в следственном изоляторе», — рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Также, по словам Потяевой, Кокорин хочет, чтобы его коленом занимались врачи «Зенита».

В программу реабилитации колена Кокорина также входит массаж и недоступный в СИЗО бассейн.

Напомним, в марте 2018 года на матче с «РБ Лейпциг» в рамках Лиги Европы Кокорин получил разрыв крестообразных связок. В связи с травмой он не смог выступить на домашнем чемпионате мира. Потихоньку начав восстанавливаться, футболист «Зенита» стал выходить на поле. В последний раз он сделал это в матче с «Краснодаром» 7 октября 2018 года. После игры давние друзья Кокорин и Мамаев решили отметить десятилетие приятельства и угодили сразу в несколько скандалов с драками, в результате чего оказались в СИЗО.

В апреле врач «Зенита» сообщил, что у Кокорина ухудшается состояние прооперированного колена. «Вероятен прогресс артроза коленного сустава с возможным завершением спортивной карьеры», — гласило озвученное адвокатом заключение Михаила Гришина.