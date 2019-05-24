Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин оценил состояние газона на «ВТБ Арене», которая открылась после реконструкции.

«Поле пригодно к играм, оно находится в отличном состоянии, а в следующем сезоне будет только лучше», — заявил Шунин. Вратарь добавил, что в целом впечатления от арены остались положительные.

Напомним, сегодня, 24 мая, «Динамо» провело первую тренировку на своём стадионе.

Реконструкцию «ВТБ Арены» завершили в ноябре 2018 года. Первый матч был запланирован на март, однако игры «Динамо» были перенесены на «Арену Химки», так как состояние поля на реконструированном стадионе было признано неудовлетворительным.

Первый матч на «ВТБ Арене» состоится 26 мая: «Динамо» примет тульский «Арсенал» в рамках заключительного тура чемпионата России.