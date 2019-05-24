Российская фигуристка Евгения Медведева показала новый костюм для своего показательного номера, с которым она выступает в ледовых шоу.

Медведева исполняла программу под песню Арианы Гранде 7 rings в откровенном розовом костюме из материала, похожего на латекс. На шоу Fantasy on Ice в Японии фигуристка показала новый вариант костюма. В целом его концепция осталась прежней, но изменились детали — наряд стал ярче и насыщенней, а материал для него используется более привычный.

Шоу тура пройдут в четырех городах – Макухари, Сендае, Кобе и Тояме.

Напомним, в минувшем сезоне Медведева одержала победу в финале Кубка России, что позволило ей попасть на чемпионат мира. В Сайтаме фигуристка выступила успешно и завоевала бронзовую награду.