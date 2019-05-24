Выставочный теннисный турнир «Кубок Лэйвера», основанный швейцарцем Роджером Федерером, был включён в календарь соревнований ATP.

Об этом сообщает пресс-служба организации. Отмечается, что турнир будет иметь доступ к маркетинговым службам и социальным сетям ATP, а также к персоналу организации, арбитрам и физиотерапевтам.

Федерер заявил, что на пороге завершения карьеры для него важно понимать, что «Кубок Лэйвера» станет продолжением дела, которому он посвятил более двадцати лет своей жизни.

Напомним, турнир проводится на закрытых кортах между командами Европы и командой остального мира, последняя состоит из игроков неевропейских стран. Соревнования проводятся ежегодно за исключением тех лет, в которые проходят летние Олимпийские игры.