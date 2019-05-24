Российские теннисистки Людмила Самсонова и Софья Жук сумели преодолеть квалификационный барьер основной сетки турнира «Ролан Гаррос».

В отборочном турнире Самсонова оказалась сильнее представительницы Чехии Марии Боузковой. Счет по сетам — 6:4, 6:3. Матч продлился чуть более часа, на счету россиянки один эйс и четыре двойных ошибки.

Софья Жук на пути в основную сетку сломила сопротивление бельгийки Гретье Миннен в трех сетах 6:2, 3:6, 6:3. Матч продлился около двух часов. Россиянка также совершила один эйс, но допустила и пять двойных ошибок. Жук впервые будет участвовать в основном турнире «Ролан Гаррос».

Напомним, розыгрыш первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису стартует 26 мая, в воскресенье. Ранее стало известно, что россиянка Мария Шарапова снялась с «Ролан Гаррос», поскольку все еще не может залечить травму.