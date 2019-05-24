Министр спорта Российской федерации Павел Колобков заявил о восстановлении в правах российского антидопингового агентства РУСАДА. Об этом он рассказал в интервью агентству Р-Спорт.

Как сообщил Колобков, решение о восстановлении РУСАДА было принято еще 20 сентября 2018 года при восстановлении членства РУСАДА в WADA (всемирном антидопинговогом агентстве). «При этом было поставлено два условия. На сегодняшний день все условия выполнены», — заявил министр спорта РФ.

По словам Колобкова, сейчас у российского и всемирного агентства нормальные рабочие отношения, а также нет никаких санкций в адрес России. Как считает министр спорта, в данный момент необходимо восстанавливать реноме лаборатории, а также заниматься решением других вопросов.

«Если раньше у нас был сложный период переговоров, непонимания в некоторых вопросах, то сейчас это просто очередной рабочий этап и рабочие отношения«, — подытожил Павел Колобков.

Ранее Павел Колобков заявлял, что будут предприняты все меры для того, чтобы на Олимпийских играх 2020 в Токио Россия выступила под своим флагом.