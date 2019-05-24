Итальянский фигурист Даниэль Грассль, выступающий в одиночном катании, рассказал о том, кому симпатизирует больше среди российских фигуристок — Алине Загитовой или Евгении Медведевой.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» Грассль высоко оценил выступления Медведевой: «Для меня катание Медведевой просто прекрасно». Также итальянец добавил, что Загитова достигла серьезного прогресса по части компонентов в этом сезоне.

В целом, выбрать лучшую среди русских фигуристок Грассль не смог, но отметил, что если сравнивать исполнение прыжков, то Загитова нравится ему больше.

Напомним, Даниэль Грассль является самым молодым исполнителем четверного лутца в истории, на его счету титул чемпиона Италии 2018 года, также фигурист участвовал в чемпионате Европы 2019 года и юниорском чемпионате мира.