Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев определился с сочетанием звеньев на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею против сборной Финляндии. Об этом сообщает портал Sport24.ru.

Согласно информации СМИ, по сравнению с четвертьфинальной игрой против США состав сборной нее поменялся. Место в воротах займет голкипер Андрей Василевский, его будет подменять Александр Георгиев. В первом звене на тренировке занимались Сергачев, Нестеров, Григоренко, Малкин и Дадонов. Второе звено составляют Орлов, Зайцев, Овечкин, Кузнецов и Капризов, третье — Хафизуллин, Гавриков, Гусев, Анисимов, Кучеров. В четвертом звене с финнами сыграют Задоров, Ковальчук, Андронов, Телегин, Барабанов.

Напомним, полуфинальный матч России и Финляндии в рамках чемпионата мира по хоккею в Словакии состоится 25 мая в Братиславе, начало встречи назначено на 16:15 по московскому времени.

