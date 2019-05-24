Российский экс-футболист, тренер и эксперт Андрей Аршавин вместе с игроками академии «Зенита» принял участие в «зеленой» акции клуба и посадил кусты в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Мероприятие прошло сегодня, 24 мая, в сквере на Загородном проспекте. Новые кусты посажены напротив здания Филармонии джазовой музыки. Сообщается, что в акции приняли участие также активисты Центра общественного контроля.

Поводом для проведения акции стал грядущий день рождения Санкт-Петербурга — 27 мая исполнится 316 лет со дня основания города. «Активистам и сине-бело-голубым хотелось сделать действительно нужный подарок любимому городу — нехватка зеленых зон и их благоустройства в центре Петербурга является одной из актуальных проблем», — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».