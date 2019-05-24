Испанский защитник Серхио Рамос, выступающий за мадридский «Реал», в межсезонье может сменить команду. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, капитана команды не устраивает то, что происходило с клубом в последнем сезоне, поэтому игрок задумался об уходе. Среди вариантов продолжения карьеры есть предложения от французского «Пари Сен-Жермен» и английского «Манчестер Юнайтед«. Ранее на предложения от этих команд Рамос отвечал отказом, но сейчас может рассмотреть варианты трансфера.

Как сообщают СМИ, руководство «Реала» еще не получало от Рамоса запроса о трансфере.

Серхио Рамос перешел в мадридский «Реал» в 2005 году из «Севильи». За 14 лет в клубе Рамос завоевал четыре титула чемпиона Испании и столько же раз выиграл с командой Лигу чемпионов. В сезоне 2018/19 клуб не завоевал ни одного трофея, став третьим в чемпионате и вылетев в 1/8 финала ЛЧ.