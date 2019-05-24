Болельщики петербургского «Зенита» обратились к председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру с предложением о контракте защитника клуба Александра Анюкова. Открытое письмо размещено на официальном сайте объединения фанатов «сине-бело-голубых» — портале «Ландскрона».

По мнению фанатов, ни для кого не секрет, что часть игроков золотого состава покинет команду по завершении сезона. Болельщики беспокоятся, что с легендой клуба Александром Анюковым не будет продлен контракт. «По количеству медалей и кубков вместе с «Зенитом» сегодня в клубе Александра превосходит только Михаил Бирюков«, — заявляют фанаты.

Болельщики попросили обратить внимание на ситуацию с контрактом Анюкова: «Призываем подойти максимально взвешенно и дальновидно к рассмотрению вариантов дальнейшего продолжения карьеры Александра Анюкова в «Зените»».

Напомним, Александр Анюков с 2005 года является игроком петербургского «Зенита«.