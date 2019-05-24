Нападающий и капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук оценил свою игру на чемпионате мира в Словакии, а также оценил соперников команды в полуфинале — сборную Финляндии.

По мнению Ковальчука, в финской команде сложно выделить одного сильного игрока, поскольку коллектив очень ровный.

«У меня не заладилось с бросками в створ с американцами? Хорошо, что уже появились эти броски», — сказал нападающий сборной России, выступающий в четвертом звене. Ковальчук подчеркнул, что это первый шаг к цели, которую он перед собой поставил. «Я себя не накручиваю, мы все играем на команду, главное – это результат. В этой команде многие делают то, что раньше не делали», — заявил хоккеист.

Напомним, сборная России сыграет в полуфинале чемпионата мира против сборной Финляндии завтра, 25 мая. Начало матча в 16:15 по московскому времени.