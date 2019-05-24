Российский голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, каким образом российский клуб смог обыграть мадридский «Реал». Об этом спортсмен рассказал на встрече со студентами Российского государственного гуманитарного университета.

По словам Акинфеева, вопрос о том, что он чувствовал после победы над «Реалом», ему задавали многие. «Для меня самое главное, чтобы за 90 минут никто в нашей команде не получил травму», — заявил вратарь, добавив, что подобная мудрость приходит с годами.

Также Акинфеев заявил, что на тот момент «сливочные» были не в лучшем состоянии. «Так просто сложилось, что мы победили со счетом 3:0. Вот и все. Хотя, наверное, никто и подумать не мог, что так будет», — заключил футболист, слова которого цитирует портал Sport24.

Напомним, в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2018/19 московский ЦСКА дважды обыграл мадридский «Реал«, однако не смог выйти в плей-офф турнира.