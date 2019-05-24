Российский вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, на кого из футболистов равнялся в детстве. Об этом спортсмен рассказал на встрече со студентами Российского государственного гуманитарного университета.

Акинфеев заявил, что в детстве его кумиром был вратарь, а ныне тренер сборной России по футболу Станислав Саламович Черчесов. «Я как раз 1986 года рождения и застал его активную карьеру и в сборной, и в «Спартаке», и в Германии», — заявил голкипер ЦСКА, чьи слова приводит портал Р-Спорт.

Напомним, Игорь Акинфеев выступал под руководством Станислава Черчесова в сборной России с 2016 по 2018 год. После окончания чемпионата мира по футболу 2018 года вратарь ЦСКА принял решение завершить карьеру в национальной команде.