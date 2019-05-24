Нападающий сборной России по хоккею и капитан команды Илья Ковальчук поделился своими ожиданиями от встречи со сборной Финляндии в полуфинале чемпионата мира в Словакии. Слова хоккеиста цитирует портал Р-Спорт.

«Мы играли с финнами на Евротуре перед чемпионатом мира, и они нас обыграли», — вспомнил Ковальчук, добавив, что команде необходимо сделать правильные выводы. Как считает капитан российской сборной, у Финляндии молодая команда, эта сборная — сложный соперник для России: «Финны в прошлом нам немало крови попортили».

По мнению Ковальчука, прошлое необходимо оставить, живя настоящим и играя с полной концентрацией.

Напомним, полуфинал чемпионата мира между Россией и Финляндией пройдет завтра, 25 мая, начало встречи в 16:15 по московскому времени.