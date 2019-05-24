Один из матчей в рамках следующего сезона Континентальной хоккейной лиги пройдет в швейцарском Давосе. В рамках регулярного чемпионата выездной матч проведут уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс».

Информацию о намерениях КХЛ сообщает агентство РИА Новости. По данным СМИ, проведение матча планируется в декабре. «Это будет домашняя игра «Салавата«, который затем останется в Швейцарии для участия в Кубке Шпенглера», — заявил источник, близкий к ситуации.

Ранее игры КХЛ уже проходили в странах, клубы которых не входят в лигу. В минувшем сезоне два матча регулярного чемпионата КХЛ прошли в Цюрихе и Вене, мероприятие получило название World Games. Президент лиги Дмитрий Чернышенко ранее заявлял о желании руководства продолжить проведение выездных матчей за пределами КХЛ.