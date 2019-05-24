Нападающий и капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о своих перспективах выступления на домашнем чемпионате мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге.

Слова спортсмена приводит портал Чемпионат.com. На пресс-конференции Ковальчук заявил, что хоккей — это спорт №1 в России, поэтому провести здесь чемпионат мира очень здорово. «Это будет очередной всплеск, это круто для молодёжи, которая увидит своих кумиров живьём», — заявил игрок, добавив, что таким образом удастся привлечь к занятиям хоккеем еще больше детей.

По мнению Ковальчука, он не уверен, сможет ли сыграть на ЧМ-2023, потому что ему будет уже за 40. «Я люблю хоккей, люблю тренироваться. Но не уверен, что настолько», — подытожил Ковальчук.

Напомним, ранее IIHF официально утвердил Санкт-Петербург в качестве города-хозяина чемпионата мира по хоккею 2023 года.