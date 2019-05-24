Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о причинах вылета команды в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19. Слова футболиста приводит портал Diario Sport.

По словам Месси, вылет из ЛЧ стал огромным ударом для всей команды. Аргентинец заявил, что не читал прессу после случившегося, однако слышал, что главного тренера клуба Эрнесто Вальверде серьезно критикуют в СМИ. «Он проделал прекрасную работу. Думаю, он не виноват в вылете от «Ливерпуля», виноваты мы, игроки», — заявил Месси, добавив, что команда знала, что может вылететь, выиграв первый матч 3:0, как и год назад, и это случилось

Повторения сценария с «Ромой» Месси назвал недопустимым. «Может, здесь есть что-то мистическое. Мы проиграли два матча, в остальном все было хорошо», — заключил аргентинец.

Напомним, в этом сезоне «Барселона» в полуфинале Лиги чемпионов уступила «Ливерпулю«.