Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о том, как спорил в сезоне с вратарем команды Андреем Луневым. Слова футболиста приводит официальный сайт клуба.

Дзюба рассказал, что с Луневым спорит на протяжении всего сезона. «Причём он проигрывает мне во всё что только можно. До сих пор должен мне немерено», — сказал нападающий «сине-бело-голубых», добавив, что не так давно вратарь выиграл у него матч в теннисбол, но следующий же проиграл с треском.

«Поспорили с ним на кувырки — так он до сих пор ходит кувыркается, даже звонил мне, говорил: «Прости меня», — заявил Дзюба.

Ранее Nevasport писал о том, что Артем Дзюба потребовал переснять финал сериала HBO «Игра престолов».