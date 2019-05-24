Сербская экс-теннисистка Ана Иванович и немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер скоро станут родителями во второй раз. О беременности спортсменка написала в своем «Твиттере».

«Наши сердца полны радости. Мы ждем еще одно маленькое пополнение в нашей семье», — сказала Иванович. На каком сроке находится теннисистка, пока неизвестно.

Швайнштайгер и Иванович вместе с 2015 года, свадьба пары прошла в 2016 году. Год назад, в марте 2018-го в семье спортсменов появился первенец, мальчика назвали Лука.

Бастиан Швайнштайгер является чемпионом мира по футболу 2014 года и обладателем титула Лиги чемпионов вместе с мюнхенской «Баварией», Ана Иванович в своей спортивной карьере являлась первой ракеткой мира. Сейчас сербская теннисистка посвятила себя воспитанию ребенка, а немецкий футболист выступает за клуб «Чикаго Файр» в MLS.