Российский вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, каким выдался матч с Испанией в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России. О победном для национальной сборной матче голкипер рассказал на встрече со студентами Российского государственного гуманитарного университета.

«Хотелось, чтобы игра поскорее закончилась, потому что в тот день было очень жарко», — вспомнил Акинфеев об игре в «Лужниках», добавив, что сборной России пришлось сыграть очень сложный матч. «Засели в окопы и оборонялись до последнего», — рассказал вратарь, слова которого цитирует агентство ТАСС.

После игры Акинфеев взвесился на базе в Красногорске и увидел, что потерял за день три килограмма.

Напомним, сборная России по пенальти обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.