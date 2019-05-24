Американские фигуристы Майя и Алекс Шибутани, выступающие в танцах на льду в качестве пары, не возобновят карьеру в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт федерации фигурного катания США.

Информация гласит, что перерыв в карьере американцы продлили на сезон-2019/20. Следующий год они снова посвятят выступлению в ледовых шоу, которые помогут им развиваться на будущее.

Напомним, последним соревнованием на данный момент в карьере брата и сестры стали Олимпийские игры в Пхенчхане 2018 года. Танцевальная пара стара бронзовым призером дважды: сначала в командных соревнованиях, а затем и в личных. Также Майя и Алекс Шибутани являются трехкратными призерами чемпионатов мира, один раз в карьере пара выигрывала чемпионат четырех континентов.