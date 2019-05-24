Португальский футбольный тренер и бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш в следующем сезоне может возглавить французский «Марсель». Об это сообщает британское издание The Telegraph.

По сообщениям СМИ, в данный момент Боаш ведет переговоры со спортивным директором клуба Андони Субисарретой. Из-за непопадания команды в еврокубки нынешний тренер «Марселя» Руди Гарсия может покинуть клуб.

Также сообщалось, что Виллаш-Боаш может попробовать себя в Бундеслиге: СМИ писали об интересе руководства «Вольфсбурга».

Ранее Андре Виллаш-Боаш помимо «Зенита» возглавлял «Порту», лондонские «Тоттенхэм» и «Челси», а также китайский клуб «Шанхай СИПГ». С ноября 2017 года Виллаш-Боаш не был задействован ни в одном футбольном клубе.