Итальянский фигурист Даниэль Грассль, выступающий в мужском одиночном катании, рассказал об общении с российскими ученицами Этери Тутберидзе — Александрой Трусовой и Анной Щербаковой.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» фигурист рассказал, что пообщался с Трусовой на ледовом шоу в Болонье. «Я у нее спросил: «Может, сделаем синхронные четверные?» Мы попробовали, но она ошиблась. Но ничего, в следующий раз все сделаем», — рассказал итальянец.

Также Грассль рассказал, что дарил сувениры из Италии другой россиянке Анне Щербаковой, поскольку у них совпадали этапы Гран-при. Щербакова отвечала различными подарками из России. «Это было мило! Всегда, когда мы общались, она была добра», — заявил итальянец.

Напомним, Даниэль Грассль является самым молодым исполнителем четверного лутца в истории, на его счету титул чемпиона Италии 2018 года, также фигурист участвовал в чемпионате Европы 2019 года и юниорском чемпионате мира.