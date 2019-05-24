Стало известно, сколько потребуется средств на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге. Слова вице-губернатора Владимира Кириллова цитирует агентство ТАСС.

Согласно словам Кириллова, затраты на проведение турнира составят примерно 1 миллиард 200 миллионов рублей. «Эта сумма сопоставима с затратами, понесенными в рамках прошедшего чемпионата 2016 года», — заявил вице-губернатор Петербурга.

Также власти города планируют разделить эту сумму с Федерацией хоккея России, а также рассчитывают на поддержку федерального бюджета. «Можно констатировать, что Санкт-Петербург полностью готов к проведению предстоящего чемпионата мира по хоккею с точки зрения инфраструктурного обеспечения», — также добавил Владимир Кириллов.

Ранее стало известно, что ежегодный конгресс IIHF подтвердил проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге. Основной площадкой для проведения турнира станет реконструированная арена СКК.