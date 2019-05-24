В Петербурге стартует Кубок европейских чемпионов по регби. Лицом мероприятия стал российский актер Иван Охлобыстин, который в преддверии соревнований в эксклюзивном интервью рассказал Nevaport о христианской составляющей жесткого спорта, своей любви к Федору Емельяненко и любимом месте в Петербурге.

— Иван, расскажите, как в сюда попали?

— Поручили мне, можно сказать доверили быть фронтменом российского регби, хотя я не заслужил столь великой чести. Разве что в детстве играл в регби, но недолго — даже правила пришлось вспоминать. Я считаю, что если можно быть полезным спорту — то нужно это делать.

Здесь будет Кубок европейских чемпионов по регби. Будут девчонки играть в первый раз. Как медийное лицо я представляю этот спорт. Он у меня всегда ассоциировался с благородной и азартной игрой. В регби невозможно себе представить подставы, как в футболе. Во-первых, это жесткая игра — если подло валяться, то есть вероятность шею свернуть, во-вторых, она очень объединяющая: хоккей, например, как и футбол, это дорого, регби — это четыре шеста и мяч — это может позволить себе любая школа и любой двор.

— В одном из интервью вы говорили, что если бы снимали фильм про регби, то 10% занимала бы личная жизнь героев и 90% — сама игра.

— Сейчас я бы ответил иначе: 30% игра, потому то все время имитировать игру не очень хорошо, и личная составляющая 70% — профессиональная и интеллектуальная. У нас же в регби состоят команды из людей с высшим образованием, то есть уровень IQ в этой игре значительно выше, чем в футболе.

— Как вы относитесь к женщинам в регби?

— С величайшим пиететом. Мне не нравятся млявые люди. Желательно за барышней побегать. Драка тоже приветствуется.

Я считаю, что у регби в России большое будущее. Регби-7 уже становится совсем массовым видом спорта, туда будут больше вливать средств и соответственно больше игроки будут уделять внимания игре. Регби подходит под российский национальный характер — у нас же было принято — стенка на стенку. И христианская составляющая тут есть — возможна только передача назад.

— Что нужно, чтобы сделать регби в России спортом №1?

— Финансовые вливания, помощь образованию клубов в тех городах, где хотят это сделать.-

— Какие подвиги российских спортсменов за прошедшие годы вам запомнились?

— Это Федор Емельяненко. Он человек очень скромный. Я сказал ему: мне очень нравятся ваши поражения, потому то вы выходили из таких глубин, которые использовали как взлетные площадки. Давали всегда остальным надежду самой возможностью такого взлета.

— Какое ваше самое любимое место в Петербурге?

— «Пурга», раньше был «Сайгон» (смеется). Были случаи, когда мы приезжали только чтобы сходить на Смоленское кладбище. Там есть часовня святой Ксении Петербургской. Она нам не раз помогала, это наша святая покровительница.

Полностью интервью можно посмотреть на YouTube-канале Nevaport: