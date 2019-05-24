Экс-хоккеист и президент федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о том, что его внук Максим в следующем сезоне будет выступать в Континентальной хоккейной лиге. Слова трехкратного олимпийского чемпиона цитирует портал Р-Спорт.

Третьяк рассказал, что всегда говорит своему внуку: «Надо играть, неважно где – лишь бы играть. Вратарь без игры не может». Также президент ФХР рассказал, что знает, какие команды хотят видеть в своем составе Максима Третьяка. «В следующем сезоне он точно будет играть в КХЛ, за любые деньги, лишь бы играть. Что толку, если ты не играешь?», — заявил Владислав Третьяк, добавив, что если не иметь игровой практики, то не будет и прогресса.

Максим Третьяк в минувшем сезоне провел один матч в составе «Динамо» из Риги, после чего выступал за ХК «Звезда» в ВХЛ.