В предпоследнюю майскую пятницу в мире спорта случилось много чего интересного. Чемпионат мира по хоккею 2023 года официально доверили проводить Санкт-Петербургу, а агентство РУСАДА, наконец, восстановили в правах. Сборная России по хоккею, тем временем, продолжает готовиться к полуфиналу чемпионата мира: важный матч против финнов состоится уже завтра.

Это и многое другое — в дайджесте новостей за 24 мая на Nevasport:

IIHF официально подтвердил проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге

В Братиславе состоялся конгресс Международной федерации хоккея (IIHF), на котором подтвердилось проведение чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге. Также на конгрессе была представлена новая ледовая арена в Северной столице, которая будет возведена на месте СКК, о ней рассказал президент ФХР Владислав Третьяк. Также стало известно, что в 2024 году чемпионат мира пройдет в Чехии, а в 2025 — в Швеции.

Колобков рассказал о восстановлении РУСАДА в правах

Министр спорта Российской федерации Павел Колобков заявил о восстановлении в правах российского антидопингового агентства РУСАДА. По словам Колобкова, решение о восстановлении РУСАДА было принято еще 20 сентября 2018 года при восстановлении членства РУСАДА в WADA (всемирном антидопинговогом агентстве). Все условия восстановления были выполнены, поэтому можно констатировать о нем. Как считает министр спорта, в данный момент необходимо восстанавливать реноме лаборатории, а также заниматься решением других вопросов.

Грассль рассказал о возможной стажировке у Тутберидзе

Итальянский фигурист-одиночник Даниэль Грассль рассказал о том, что хочет постажироваться в группе у Этери Тутберидзе. Фигурист сообщил, что переговорил с Тутберидзе после чемпионата Европы, добавил, что возможно поедет к тренеру в августе, но это пока не решено окончательно. Причиной стажировки будет являться четверной тулуп, которого еще нет в арсенале итальянца, а фигуристы группы Тутберидзе славятся чистым исполнением этого прыжка.

Воробьев определил звенья сборной России в полуфинале ЧМ

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев определился с сочетанием звеньев на полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею против сборной Финляндии. По сравнению с четвертьфинальной игрой против США состав сборной нее поменялся, также на своем месте остался голкипер Андрей Василевский, который станет основным на полуфинале чемпионате мира. Матч России и Финляндии пройдет завтра, 25 мая, в Братиславе.

Бразилия разгромила Россию в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу встречалась с командой Бразилии в третьем матче Лиги наций-2019. Игра проходила в городе Бразилиа на арене «Жиназио Нильсон Нельсон» и завершилась поражением россиянок с разгромным счётом 3:0. Самой неудачной партией стала заключительная — ее Россия проиграла со счетом 14:25. Ранее на турнире россиянки уступили Доминиканской республике, а затем оказались сильнее китаянок.