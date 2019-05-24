Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева показали совместный номер на ледовом шоу в Японии Fantasy On Ice.

Фотография фигуристок на льду, держащихся за руки, появилась в фан-аккаунте Евгении Медведевой в «Инстаграме».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedeva Fan Group ⛸ (@team.moonbear) 24 Май 2019 в 6:07 PDT

Также в шоу принимают олимпийские чемпионы Алина Загитова, Юдзуру Ханю и Евгений Плющенко. Загитова исполнила свою произвольную программу минувшего сезона в образе Кармен, которая принесла ей победу на чемпионате мира в Сайтаме. Елизавета Туктамышева также исполнила одну из программ прошлых лет в образе Клеопатры.

В рамках тура Fantasy On Ice фигуристы посетят четыре японских города: Макухари, Сендаи, Кобе и Тойама.