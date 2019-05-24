Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о своих ожиданиях от заключительного матча «Зенита» в сезоне против красноярского «Енисея«.

В эфире радио «Зенит» Дзюба рассказал, что больше ждет игру, чем чемпионский парад после нее, поскольку ему хочется порадовать болельщиков в последнем матче сезона.

«Мы проиграли «Ростову», хочется завершить чемпионат на хорошей ноте», — заявил нападающий, добавив, что их соперник тоже захочет хлопнуть дверью в заключительной игре чемпионата. «Нам хочется повеселиться. Нужно хорошо встретить «Енисей»», — сказал Дзюба, добавив, что командам будет нечего терять, и предложив «Енисею» сыграть в открытый футбол.

Напомним, заключительный матч чемпионата России по футболу «Зенит» проведет в воскресенье, 26 мая, на «Газпром-Арене». Начало матча в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Nevasport.