Российский нападающий Федор Смолов, выступающий в составе московского «Локомотива» может в будущем сезоне вернуться в московское «Динамо». Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Согласно информации издания, в списке возможных приобретений «Динамо» на следующий сезон Федор Смолов идет нападающим под первым номером. Ранее форвард выступал за московский клуб с 2006 по 2015 год с перерывами на аренды, затем на три года перебрался в «Краснодар», в составе которого дважды становился лучшим бомбардиром сезона в чемпионате России по футболу.

В 2018 году после чемпионата мира Федор Смолов подписал контракт с московским «Локомотивом». Сумма трансфера составила 9 миллионов евро. За сезон-2018/19 в Российской Премьер-лиге Смолов забил 7 мячей и сделал три результативных передачи.