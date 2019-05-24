Японская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании Рика Кихира в следующем сезоне будет исполнять короткую программу под песню певицы из Кореи. Об этом сообщает портал Sports.ru.

Новая программа была представлена спортсменкой на ледовом шоу Fantasy On Ice в Японии. Саундтреком для короткого проката стала песня джазовой исполнительницы из Кореи Юн Сун На под названием «Завтрак в Багдаде». Поставила программу для Кихиры канадская фигуристка и хореограф Ше-Линн Бурн.

В минувшем сезоне Рика Кихира выиграла финал Гран-при и завоевала серебро на командном чемпионате мира в Фукуоке вместе со сборной Японии.

Помимо Кихиры в шоу Fantasy On Ice приняли участие российские фигуристки Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Алина Загитова.