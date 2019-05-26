В эти выходные Санкт-Петербург празднует свой 316-й день рождения – по этому случаю в городе запланированы торжественные мероприятия. Однако разводные мосты, Петропавловка и Адмиралтейство – далеко не единственное, чем славится Северная столица. Петербург известен и со спортивной точки зрения – атлеты с берегов Невы защищают честь страны на крупнейших международных соревнованиях. В честь праздника Nevasport рассказывает о лучших спортсменах Петербурга.

Екатерина Юрлова-Перхт, биатлон

Екатерина Юрлова-Перхт – представительница так называемой «старой гвардии» современного биатлона: 34-летняя спортсменка не только остаётся в сборной России, но и является её лидером. Биатлонистка родилась в Ленинграде и начала заниматься спортом в детстве, а затем получила образование спортивного психолога. Возможно, именно это и помогает ей правильно настраиваться на гонки и добиваться успеха – Екатерина является чемпионкой мира и Европы.

Михаил Коляда, фигурное катание

Петербургский фигурист Михаил Коляда уже несколько лет считается лидером сборной России. Никому, кроме Коляды, не удавалось взять медаль на чемпионате мира после того, как в 2011 году на подиум поднялся Артур Гачинский. Однако Коляда прекратил эту неприятную традицию в 2018 году, когда завоевал бронзовую награду. К тому же, в активе фигуриста есть и медаль Олимпийских игр – серебро командного турнира. Спортсмен тренируется под руководством Валентины Чеботарёвой и является самым успешным российским одиночником последних лет.

Дина и Арина Аверины, художественная гимнастика

Знаменитые сёстры-близнецы Дина и Арина Аверины к своим 20 годам успели покорить не только Европу, но и весь мир. В активе Арины три золота мировых первенств и девять – континентальных. Дина восемь раз поднималась на высшую ступень пьедестала чемпионатов мира и шесть раз выигрывала чемпионат Европы. Сёстры являются воспитанницами Спортивной школы олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики «Жемчужина» спортивного комитета Петербурга.

Андрей Аршавин, футбол

Андрей Аршавин, как и Александр Кержаков, в своё время считался визитной карточкой петербургского «Зенита». Футболист является воспитанником клуба, а за основной состав впервые сыграл в 1999 году. Вместе с «Зенитом» Аршавин трижды стал чемпионом России, а также выиграл самые значимые трофеи команды – Кубок и Суперкубок УЕФА. После завершения карьеры Андрей вернулся в Санкт-Петербург и возглавил детский проект «Сириус».

Елизавета Туктамышева, фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева начинала свою карьеру в Глазове, однако уже много лет тренируется в Петербурге и представляет город на соревнованиях. Спортсменка тренируется у легендарного тренера Алексея Николаевича Мишина, который в своё время превратил Евгения Плющенко в звезду мирового масштаба. Туктамышева хоть и не была на Олимпийских играх, но тоже достойно защищает честь страны – она является чемпионкой мира и Европы.

Наталья Антюх, легкая атлетика

Легкоатлетка Наталья Антюх специализировалась в беге на 400 м с барьерами и стала олимпийской чемпионкой, а также выигрывала чемпионаты Европы и мира. Спортсменка родилась в Ленинграде и ещё в детстве сделала выбор между музыкальной карьерой и лёгкой атлетикой. Перестав соревноваться, Антюх продолжила развивать петербургский спорт уже в другом статусе – она возглавила спортивный комитет города.