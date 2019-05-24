Российский голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, как он относится к мему «нога бога», который появился после его сейва в серии пенальти против сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России.

На встрече со студентами Российского государственного гуманитарного университета Игорь Акинфеев ответил на интересующие их вопросы, а также наградил лучших футболистов учебного заведения.

«Это даже обидно для меня, потому что я всегда говорю, что мы все люди и все ходим под богом», — сказал Акинфеев, прокомментировав шумиху после своего сейва на чемпионате мира. Слова вратаря приводит портал Р-Спорт.

Напомним, после окончания турнира Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России и сосредоточился на выступления за московский ЦСКА.